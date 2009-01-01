Гитлер якобы был микробофобом и избегал сексуальных контактов.

Адольф Гитлер rusvesna.su

Некоторых мировых лидеров, в частности, избранного президентом США, экс- премьера Италии, угандийского диктатора Иди Амина и "вождя" нацистской Германииподозревают в извращенных сексуальных наклонностях.

Об этом для The Daily Beast написала обозреватель Эрин Глория Райан, сообщает InoPressa.

По ее данным, в опубликованном западными СМИ докладе говорится, что американец "забавлялся играми с мочой" вместе с российскими девушками легкого поведения.

"Берлускони обвинялся в подстрекательстве несовершеннолетней — 17-летней марокканки-проститутки со сценическим псевдонимом Руби Рубакуори — к сексуальным отношениям", — добавила автор.

Между тем Амин, который, по некоторым версиям, был виновен в смерти 400 тыс. человек, имел 25 детей от пяти жен. "Согласно слухам, у него также было 33 любовницы, которые родили ему еще 34 ребенка", — отметила журналист.

"Гитлер был микробофобом. Он, по некоторым сведениям, избегал сексуальных контактов, так как боялся чем-нибудь заразиться. По слухам, половые органы у него были деформированы, хотя неясно, откуда кто-либо мог это узнать", — говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что президент России Владимир Путин сильно опаздывает на встречи с мировыми лидерами, одни объясняют его "медлительность" психологическими играми, другие — желание показать авторитет, любовью проверять факты перед мероприятиями.