Западные СМИ назвали страны, в которых могли изучать "Новичок"

В частности, яд могли исследовать в США, отметили журналисты.

Ряд стран могли изучать "Новичок", узнали журналисты Sky News

В США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране могли изучать нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В государствах могли исследовать яд только с целью разработать противоядие, говорится в расследовании немецкого Der Spiegel, пишет Deutsche Welle.

По его данным, еще в 2006 году представитель Штатов при Организации по запрещению химического оружия "заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать "Новичок", а также создавать на его основе оружие".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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