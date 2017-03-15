Западные СМИ: Неужели Путин готовится признать вину за сбитый MH17?

Если Путин признается и расплатится, это значит, что он уверен: его железную власть над народом не может разрушить даже история с MH17.

Останки сбитого на Донбассе Boeing-777 Евгений Малолетка/slon.ru

Уничтожение малазийского, включено в иск Украины к России, который рассматривает Международный суд ООН (ICJ).

Об этом напоминает колумнист Forbes Пол Родерик Грегори, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

"На разбирательстве в ICJ случай MH17 подпадает под Статью 2.1.b Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая запрещает "любое иное действие с умыслом причинения смерти или серьезных тяжелых повреждений гражданскому лицу или любому другому лицу, не принимающему активного участия в боевых действиях в обстановке вооруженного конфликта", — пишет автор.

"Украина конкретно обвинила Россию в поставке ракеты "земля-воздух", которая 17 июля 2014 года сбила MH17", — говорится в статье.

Лондонский адвокат Сэмюэль Вордсворт руководит защитой российской стороны в ICJ. "Вордсворт утверждает, что "в суд не представлены никакие доказательства, правдоподобные или иные, того, что Россия предоставила какой-либо стороне вооружения, имея умысел или зная, что подобные вооружения будут применены для того, чтобы сбить гражданский самолет, — то есть, необходимые для применения Статьи 2.1.b". Собственно, говоря словами Вордсворта: "Кто бы ни предоставил, как утверждается, этот "Бук", он действовал в ответ на серию вооруженных ударов, совершенных военной авиацией Украины". Следовательно, умысел был не в том, чтобы сбить гражданский самолет, а в том, чтобы вывести из строя агрессивные украинские военные самолеты", — пишет автор.

По мнению экспертов, суд, возможно, сочтет убедительным аргумент об "отсутствии умысла". "Но он разрушает версию, которая была у Кремля стандартной, — утверждения, что Украина преднамеренно сбила MH17, чтобы возложить вину на Россию", — пишет Грегори.

Обозреватель считает: "Москва решила — по крайней мере, в этом органе (Международном суде ООН), где "умысел" имеет ключевое значение, — косвенно признать, что Россия действительно предоставила ракету, которая сбила MH17. Россия все же не признае́т, что запуск ракеты осуществил российский расчет, но доказательства, собранные нидерландской Совместной следственной группой и независимыми расследователями из Bellingcat и так уже неоспоримы".

"Примечательно, что Путин никогда не отрицал, что MH17 был сбит российской ракетой. В своем первом официальном заявлении, сделанном 18 июля 2014 года, Путин сказал: "В этой связи хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию", — цитирует автор.

Путинская машина пропаганды выдала массу конспирологических теорий, продолжает Грегори. Россияне "все еще верят, что безвинных людей на борту MH17 погубил западный заговор. Но западная аудитория инстинктивно знает правду. Она точно знает, что MH17 сбили боевики, которых снабжала Россия", говорится в статье.

"Почему спустя два с половиной года Путин, возможно, решил признать, что MH17 был сбит в результате ужасного просчета, и не отрицать, что виновата российская ракета? Возможно, он рассчитывает, что на судебном разбирательстве, которое продлится четыре года или дольше, решающим станет вопрос об "умысле". Возможно, Путин также понимает, что его утверждения, что на Восточной Украине нет российских военнослужащих, стали звучать совершенно неправдоподобно", — говорится в статье. "И, наконец, не исключено, что Путин готовит почву, чтобы выйти из истории с катастрофой MH17. Мир верит, что это сделала Россия, официальное расследование Совместной следственной группы близится к развязке, доказательства накапливаются, а пострадавшие от инцидента все сильнее негодуют", — пишет автор.

"Возможно, договоренность о финансовой компенсации и извинения станут ключом к смягчению санкций рано или поздно. Есть и минус: Путин должен учесть, как среагируют россияне, узнав, что им солгали. Если Путин признается и расплатится, это значит, что он уверен: его железную власть над своим народом не может разрушить даже история с MH17", — заключает автор.

Напомним, Boeing-777 был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса MH17 были граждане 10 стран.