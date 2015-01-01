Западные СМИ обвинили Россию: перебросила в Сирию новые силы

РФ якобы отправила в страну четыре самолета и контрактников.

Российский самолет в Сирии, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В Сирии, несмотря на решение ее президента, не сокращает, перебросила дополнительные силы.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные высокопоставленных американских чиновников, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что РФ в начале недели отправила на свою базу в сирийском государстве четыре самолета Су-25.

"Россияне говорят, что они сокращают (военное присутствие — ред.), но мы не видели никаких доказательств, подтверждающих это. Наоборот, мы видим новые переброски", — отметил источник.

По его словам, кроме воздушных суден, в Сирии также оказались российские военнослужащие-контрактники, в том числе и из Чечни.

Ранее сообщалось, что после решения Владимира Путина сократить группировку войск РФ в Сирии, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы северного флота его страны во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".