Сегодня, 14:28 RSS

Западные СМИ обвинили Россию: перебросила в Сирию новые силы

Сегодня, 14:17

РФ якобы отправила в страну четыре самолета и контрактников.

Россия,самолеты,Сирия
Российский самолет в Сирии, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com
В Сирии Российская Федерация, несмотря на решение ее президента Владимира Путина, не сокращает группировку войск, перебросила дополнительные силы.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные высокопоставленных американских чиновников, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что РФ в начале недели отправила на свою базу в сирийском государстве четыре самолета Су-25.

"Россияне говорят, что они сокращают (военное присутствие — ред.), но мы не видели никаких доказательств, подтверждающих это. Наоборот, мы видим новые переброски", — отметил источник.

По его словам, кроме воздушных суден, в Сирии также оказались российские военнослужащие-контрактники, в том числе и из Чечни.

Ранее сообщалось, что после решения Владимира Путина сократить группировку войск РФ в Сирии, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы северного флота его страны во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".

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Россия, Сирия, Путин, войска
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