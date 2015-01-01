Западные СМИ объяснили, почему Путин сильно опаздывает на встречи с мировыми лидерами

Дольше всего главу РФ пришлось ждать Меркель, отметил Бэтчелор.

Владимир Путин kremlin.ru

Президент Россиисильно опаздывает на встречи с мировыми лидерами, одни объясняют его "медлительность" психологическими играми, другие — желание показать авторитет, любовью проверять факты перед мероприятиями.

Об этом говорится в статье Тома Бэтчелора для The Independent, пишет InoPressa.

По его мнению, похоже, что российский лидер "неукоснительно следует поговорке "лучше поздно, чем никогда".

"Путин прославился тем, что вынуждает других мировых лидеров ждать, и даже королевские особы и Папа Римский не в состоянии заставить кремлевского шефа соблюдать жесткое расписание", — отметил журналисты.

При этом дольше всех его пришлось ждать канцлеру Германии Ангеле Меркель (4 часа 15 минут в 2014 году) и занимавшему пост президента Украины Виктору Януковичу (4 часа в 2012 году), лидеры Японии, Монголии и Израиля прождали по 3 часа.

Папа Римский ожидал главу РФ около часа, это был единственный случай, когда пресс-служба Путина выпустила заявление с объяснением причины — сослалась на затянувшуюся первую встречу и состояние итальянского транспорта.

"Королева Елизавета II ждала политика почти четверть часа, короли Испании и Швеции — еще дольше", — говорится в статье. "Но почему российский лидер так плохо соблюдает график встреч с некоторыми из самых уважаемых в мире персон?" — задается вопросом Бэтчелор.

"Некоторые объясняют его "медлительность" психологическими играми. Другие говорят, что Путин заставляет других лидеров ждать, чтобы продемонстрировать свой авторитет на мировой арене. Те, кто относится к нему с большей симпатией, полагают, что он часто опаздывает, потому что любит проверять факты перед встречами", — добавил автор.

Ранее российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выразил мнение, что Владимир Путин боится только жесткого ответа Запада, но он понял, что главу США Барака Обаму можно не опасаться.