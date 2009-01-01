Западные СМИ объяснили, сможет ли Трамп договориться с Путиным об Украине

Российская военная авантюра на Донбассе разозлила многих молодых украинцев, которые будут силой бороться против Москвы.

Вашингтон и Москва вряд ли когда-нибудь станут друзьями. Но они могут быть партнерами с ограниченным доверием. Американский президент-националист Дональд Трамп пообещал укрепить экономическое процветание США, которое традиционно базируется на силе среднего класса, верховенстве закона и мира за границей. И теперь ему приходится вступать в конфликт с российским националистом Владимиром Путиным из-за ключевых для национальной безопасности устоев в Европе. Россию можно убедить в том, что ей выгодно оставить Украину в покое.

Об этом пишет на страницах The National Interest полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор, сообщает ZN.UA.

"Не известно, что из этого получится, но как сказал Трамп в апреле 2016 года, настало время для новой американской стратегии", — пишет он.

Он отмечает, что новой администрации в Белом доме на пути к переформатированию отношений с Москвой стоит понять, что совет американского дипломата Джорджа Кеннана в отношении российской политики, который он дал президенту Гарри Трумэну в 1947 году, до сих пор действителен. Тогда он сказал: "Обязательным для успешной сделки с Россией является требование вести политику в отношении Москвы так, чтобы это не подрывало российский престиж".

По мнению американского военного, Путин хорошо образованный и самоуверенный. Его не удивило то, что аннексия Крыма спровоцировала военную конфронтацию с Западом. Несмотря на санкции и всемирную неприязнь к поступку Москвы, Путин смог провести Россию через экономический шторм на удивление успешно.

Автор отмечает, что это правда, что российский президент хочет установить контроль над Украиной. Если это случится, военная мощь России будет размещена непосредственно возле границы Польши, что даст ему возможность запугивать Запад. "Вопрос в том, можно ли убедить Путина, что все это не достижимо для него? И ответ... возможно", — говорится в статье.

Макгрерор указывает на то, что российский президент, скорее всего, понимает, что в Украине по меньшей мере 30 миллионов людей будут сопротивляться российской армии, если она пойдет на полномасштабное наступление. Более того, российская военная авантюра на Донбассе разозлила многих молодых украинцев, которые будут силой бороться против Москвы.

Американский военный напоминает, что большевики, захватив Украину в 20-х годах прошлого века, устроили Голодомор, чтобы остановить украинское сопротивление режиму. Вряд ли Путин готов поступить так же сейчас. Он бы скорее хотел использовать украинскую человеческую силу в своих целях. Также массовое убийство украинцев вряд ли поддержат жители России.

В общем, Путин может не согласиться отказаться от своей кампании по восстановлению империалистического контроля над Украиной. Но у Дональда Трампа все же есть шансы убедить его забыть об этих амбициях. Все зависит от того, что Вашингтон предложит Москве. По мнению автора, хорошим прецедентом, который заслуживает внимание, была Декларация о независимости Австрии от 1955 года.

Во времена Холодной войны этот документ позволил Австрии восстановить государственную независимость. А представители СССР, Великобритании, США и Франции согласились, что в обмен на восстановление австрийского суверенитета и политической независимости, Австрия провозгласит безусловный нейтралитет. По такому же принципу автор предлагает создать своеобразную "Декларацию о независимости Украины", которая бы запрещала Киеву интегрироваться с НАТО и размещать на своей территории иностранные военные базы.

Если Путин согласится с идеей внеблоковой, независимой Украины без иностранных военных баз, он сможет решить некоторые реальные стратегические риски. Автор отмечает, что российская агрессия против Украины "разбудила Берлин — европейского военного гиганта, который спал". У Германии есть серьезный военный потенциал, учитывая ее население, научную и индустриальную базу. Путин может решить, что гораздо разумнее вести дела с Германией и странами Северной Европы, чем враждовать с ними.

На Востоке Россия оказалась перед лицом мощной Японией, которая хочет вернуть себе территории, отобранные Москвой после Второй мировой войны. Не удивительно, что наиболее масштабные военные маневры России со времен Холодной войны прошли именно на Востоке Сибири.

В Центральной Азии через экономическую мощь Китай распространяет свое влияние. И это тоже должно тревожить Москву.

"Также Путин должен понимать, что Америка — часть западного мира, против которого он выступил в Украине, Польше и Балтии. Все действия, на которые он решится в Восточной Европе рассчитывая, что Вашингтон ничего не сделает в ответ, будут глупыми", — говорится в статье. В

Вашингтон и Москва вряд ли когда-нибудь станут друзьями. Но они могут быть партнерами с ограниченным доверием. Этот концепт, по мнению автора, Дональд Трамп хорошо понимает. И если Америка за его президентства решит создать новую стратегию, этот процесс должен базироваться на "оценке интересов, а не продолжением поражений прошлых подходов".

Напомним, западные СМИ ранее писали о том, что непредсказуемый Трамп может стать угрозой для России.