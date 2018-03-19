Западные СМИ объяснили, зачем адвокаты Трампа передали спецпрокурору документы по "российскому делу"

Президента США считают склонным к ошибочным утверждениям.

Адвокаты Дональда Трампа передали спецпрокурору документы по “российскому делу”, узнали журналисты Reuters

Адвокаты президента США Дональда Трампа передали специальному прокурору Роберту Мюллеру документы по делу о возможном вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы в 2016 году.

Юристы пошли на передачу материалов, чтобы сократить возможный разговор главы Штатов с чиновником, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, адвокаты опасаются, что Трамп, склонный к ошибочным утверждениям, может легко подвергнуться воздействию в ходе длительного общения.

Собеседники сообщили, что спецпрокурору передали краткое резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием вмешательства, в частности, об отставке советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Напомним, в США в результате президентских выборов в 2016 году победил Дональд Трамп, с 20 января 2017-го он стал 45-м президентом страны. В Штатах в рамках расследования дела о вмешательстве РФ в выборы уже были предъявлены обвинения 13 россиянам.