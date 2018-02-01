Западные СМИ поделились фактами о сексуальных злоупотреблениях в ООН

Многие жертвы не решаются изобличать тех, кто причастен к домогательствам, из страха гонений, в том числе потери работы,

Сексуальный скандал докатился и до Организация Объединенных Наций. Агентства ООН фиксируют множество свежих случаев сексуальных злоупотреблений и домогательств и обещают усилить внутренние механизмы для борьбы с такими инцидентами.

Об этом пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Надя Фурти, сообщает Inopressa.

Автор статьи привела несколько примеров сексуальных домогательств со стороны сотрудников организации.

Так, по ее информации, 6 февраля 2015 года Меган Ноберт, сотрудница по вопросам гуманитарной помощи и специалист по гендерной направленности, была напоена наркотиками и изнасилована служащим одной организации при ЮНИСЕФ в Бентиу, в Южном Судане.

Также, продолжает Фурти, сотрудица Меган Норберт рассказала, что после изнасилования, по ее ощущению, она "никоим образом не была поддержана" своим работодателем из неправительственной организации (НПО). Оказавшись вдали от близких и покинутая коллегами, она в одиночку занималась поисками медицинской помощи, чтобы предотвратить риск инфицирования болезнями, передающимися половым путем. Она также попыталась связаться с высшими представителями ЮНИСЕФ в Нью-Йорке с целью проведения расследования.

С самого начала эти чиновники заявили о приверженности закону и учли серьезность ситуации, но, узнав, что насильник входил в стороннюю организацию, они дистанцировались, продолжает журналистка.

"Случай с Ноберт обнаруживает незащищенность работников, занимающихся гуманитарной помощью, в частности женского пола, и безнаказанность сексуальных преступлений", — пишет автор статьи.

Впрочем, в 2015 году Ноберт основала НПО Report the Abuse с целью создать платформу, позволяющую сотрудникам гуманитарных организаций говорить о пережитых сексуальных домогательствах. Хотя НПО прекратила свою деятельность в августе 2017 года из-за за отсутствия средств, в различных документах были обобщены свидетельства и статистические данные.

Доклад, опубликованный в 2016 году, выявляет, что в 56% случаев сексуальных домогательств их виновником являлся коллега и что "66% опрошенных лиц признались в том, что они лично становились жертвами подобных действий".

В ноябре 2017 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что начиная с июля по сентябрь поступил 31 сигнал о предполагаемом случае сексуального использования или злоупотребления, совершенного чиновником ООН в отношении лица, связанного с ним по работе. Отдельные факты имели место до 2017 года. Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Женеве Сесиль Пуйи утверждает, что в 2017 году агентство получило 64 жалобы, в то время как в 2016 году их было зарегистрировано 26, пишет журналистка.

В случае с УВКБ Пуйи считает обязательным существование подразделений по вопросам сексуальных домогательств и настаивает на важности докладывать обо всех случаях домогательств на работе и на обязательствах УВКБ относиться к ним "очень серьезно", говорится в статье.

Тем не менее, по мнению Ноберт, многие жертвы не решаются изобличать тех, кто причастен к домогательствам, из страха гонений, в том числе потери работы, говорится в статье.

Генсек ООН Антониу Гутерреш спешно внес изменения в организационный регламент в случае сексуального насилия; еще в начале своего мандата он объявил об усилении политики нулевой толерантности с целью защиты пострадавших. Он отстаивает принцип коллективной ответственности в качестве межведомственной политики ооновских агентств. Чтобы пропагандировать равенство полов, он счел обязательным, чтобы женщины составляли половину сотрудников его кабинета, отмечает Фурти.

Напомним, ранее В СМИ обсуждался секс-скандал в Голливуде с участием Харви Вайнштейна.