Западные СМИ показали фото смертника, устроившего теракт в Манчестере

Снимок возможного злоумышленника был сделан во время урока ислама в мечети.
Об этом пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, что снимок был сделан во время урока ислама в мечети Дидсбери.
"Подозреваемый имел связи с террористической организацией "Аль-Каида", — сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника разведки, говорится в статье РБК-Украина.
Напомним, в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Британские правоохранители в рамках расследования теракта задержали мужчину.
Фото: The Guardian