Западные СМИ раскрыли, как Пентагон случайно "поддержал" отставку Трампа

Оператор учетной записи американского минобороны ошибочно сделал репост сообщения одного из пользователей Twitter.

Дональд Трамп Reuters

В Twitter-аккаунте минобороны США (Пентагон) случайно был сделан репост сообщения с призывом к отставке, в частности, президента Дональда Трампа , запись немедленно удалили.

Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на Politico.

Позже пресс-секретарь оборонного ведомства полковника Роба Мэннинга опубликовал заявление, в котором говорилось, что оператор учетной записи ошибочно ретвитнул сообщение.

"Решение простое... Рой Мур: откажись от участия в выборах. Эл Франкен: уйди из Конгресса. Дональд Трамп: покинь пост президента. Республиканская партия: прекратите замалчивать тему сексуальных домогательств. Это преступление, как и ваше лицемерие", — написал пользователь @proudresister.

Ранее сообщалось, что минобороны России опубликовало скриншот из мобильной игры под видом доказательства сотрудничества США с террористической организацией "Исламское государство". Позже стало известно, что человека, который "допустил ошибку", наказали "соответствующим образом".

Видео: ТСН