Западные СМИ раскрыли, когда США могут официально выйти из климатического соглашения

Исполнение документа не является юридически обязательным.

Флаг США, иллюстрация Reuters

США смогут официально выйти изне ранее 2020 года, однако администрация президента страныможет проигнорировать его требования.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News, пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что исполнение договора не является юридически обязательным.

"Любой участник (соглашения — Ред.) должен ждать три года, прежде чем получит право на выход, что предусмотрено статьей 28 соглашения", — отметили журналисты.

Также каждый участник климатического договора должен подождать год дополнительно, чтобы официальное сообщение о выходе вступило в силу. Таким образом, США официально будут участником соглашения до конца 2020 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Глава государства сказал, что Штаты могут заключить более выгодный для себя договор.