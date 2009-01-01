Западные СМИ раскрыли, когда США могут официально выйти из климатического соглашения

Исполнение документа не является юридически обязательным.
Об этом сообщает американский телеканал ABC News, пишет Укринформ.
В то же время агентство уточнило, что исполнение договора не является юридически обязательным.
"Любой участник (соглашения — Ред.) должен ждать три года, прежде чем получит право на выход, что предусмотрено статьей 28 соглашения", — отметили журналисты.
Также каждый участник климатического договора должен подождать год дополнительно, чтобы официальное сообщение о выходе вступило в силу. Таким образом, США официально будут участником соглашения до конца 2020 года.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Глава государства сказал, что Штаты могут заключить более выгодный для себя договор.