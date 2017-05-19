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Западные СМИ рассказали, как Россия пыталась завербовать американского конгрессмена

19 мая, 22:15

Рорабейкер в течение многих лет известен как один из наиболее сильных защитников Москвы в Вашингтоне.

Дейн Рорабейкер
Дейна Рорабейкер eadaily.com
Конгрессмен-республиканец из Калифорнии Дейна Рорабейкер заявил, что в 2012 году ФБР предупреждало его о возможной вербовке российскими шпионами.

Об этом он рассказал в интервью The NYT.

Дейна Рорабейкер в течение многих лет известен как один из наиболее сильных защитников Москвы в Вашингтоне, а также как яростный противник американских экономических санкций против России. Он также утверждает, что в 1990-х годах проиграл Владимиру Путину в армрестлинге. Кроме того, Рорабейкер — один из самых верных союзников президента Трампа на Капитолийском холме.

По словам Рорабейкер, в 2012 году в Капитолии агент ФБР предупредил его, что российский шпион пытался привлечь его как "агента влияния" — человека, которого Москва могла бы использовать, чтобы манипулировать политикой Вашингтона.

В четверг Рорабейкер рассказал журналисту, что на той встрече говорили о его контактах с представителем МИД РФ во время поездки в Москву. При этом источники издания говорят о том, что Рорабейкера не подозревали в сотрудничестве с Москвой.

Напомним, ранее сообщалось, что в США хотят ввести новые санкции против России.

Фото: eadaily.com.

Теги:  
Рорабейкер, Россия, США, вербовка
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