Западные СМИ рассказали, как в Ираке были уничтожены почти 100 боевиков ИГИЛ

Террористы якобы убиты вчера в результате трех инцидентов.

Боевик ИГИЛ, иллюстрация Reuters

В воскресенье, 25 декабря, на востоке и югевоенные страны иво главе с США уничтожили 97 членов террористической организацией(ИГИЛ).

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные объединенного военного командования Ирака, пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что террористы были убиты в ходе трех отдельных инцидентов, в том числе при авиаударе.

"Reuters со ссылкой на американского военного инструктора сообщило, что иракские силы в ближайшие дни начнут новую фазу операции по освобождению Мосула", — говорится в статье.

Напомним, с октября иракские силовики, курды и международная коалиция пытаются освободить Мосул от боевиков ИГИЛ, которые захватили его в 2014 году. Военным на первых этапах удалось занять ряд районов на востоке города, но потом продвижение замедлилось.