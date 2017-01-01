Западные СМИ рассказали, кого Путин выбрал новым "пугалом" для россиян вместо Обамы

Канцлер Германии является идеальной мишенью для Путина.

Ангела Меркель и Владимир Путин Reuters

Об этом говорится в статье The New York Times, пишет Inopressa.

"Неудивительно, что Россия встретила экстрадицию ее дипломатов президентом Обамой, о чем он заявил в ответ на попытки Кремля вмешаться в процесс выборов в 2016 году, коллективным пожатием плеч. Москва, кажется, готова подождать окончания матча, зная, что 20 января на место Обамы в Белом доме придет ее поклонник, а в Госдепартамент — ее старый друг", — пишет автор статьи.

"Однако эта перемена имеет горько-сладкий привкус; президент Владимир Путин также лишится своего любимого пугала", — говорится в статье. "Так что догадайтесь, кто лучше всего подходит на роль нового пугала? Ангела Меркель", — считает автор.

"Канцлер Германии является идеальной мишенью. На осень в Германии запланированы всеобщие выборы. В предвыборной гонке Меркель может оказаться единственным политиком, готовым противостоять Москве", — говорится в статье.

"Со времен аннексии Крыма в 2014 году голос Меркель стал самым решающим в вопросе о санкциях против России. В следующем году она приняла в Германии миллион беженцев и заставила всю Европу сделать то же самое — тем самым, с точки зрения российских националистов, размыв европейскую культуру. И она все еще верит в объединенный, интегрированный Евросоюз — бастион либеральных ценностей и, по крайней мере негласно, политический и экономический оплот против России", — говорится в статье.

По словам журналистов, Россия планирует сделать с Меркель и ее союзниками в 2017 году то же, что она сделала с Хиллари Клинтон и другими демократами в США в 2016 году.

"В конце концов, в прошлом году те же хакеры, что взломали компьютеры Демократической партии, атаковали и сеть немецкого парламента; их также обвиняют в хищении документов у отдельных членов парламента", — говорится в статье.

Авто статьи подчеркивает, что то, что Россия делает сегодня, в значительной степени является цифровой версией того, что немцы, до 1989 года называли "разложением" (Zersetzung).

"Мы уже видели раньше, как все это применяли КГБ и "Штази" ГДР: психологическая война, распространение слухов, схемы по подкупу политиков с их дальнейшим разоблачением как преступников... Путин и его бывшие коллеги по КГБ должны знать, что на этот раз мы имеем лучшее представление об их грязных трюках и о том, как они обновили Zersetzung для использования в интернете", — говорится в статье.

Напомним, ранее СМИ писали, что Запад может прислушаться к избранному президенту США Дональду Трампу и договориться с Путиным о сферах влияния и его скорую отставку.