СМИ рассказали о сотрудничестве КНДР с сирийским учреждением, отвечающим за химоружие

Две страны-члена ООН якобы перехватили суда с грузом, предназначенным для Сирии.

Флаг Сирии, иллюстрация Reuters

В 2017-м году за последние шесть месяцев были перехвачены две поставки из(КНДР, Северная Корея) в правительственное учреждение Сирии, отвечающее за программу

Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН о нарушении санкций в отношении республики, который был представлен Совету Безопасности Организации, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

По его данным, в документе отмечается, что группа расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и сотрудничество в области обычных вооружений между Северной Кореей и Сирией.

"… есть основания полагать, что поставка была частью контракта KOMID (Корейской горнодобывающей торговой компанией) с Сирией. Контракт был занесен в черный список Советом Безопасности в 2009 году", — подчеркивается в материале.

Агентство уточнило, что две страны-члена ООН перехватили суда с грузом, предназначенным для Сирии. "Еще одно государство-член информировало группу о том, что у нее есть основания полагать, что товар был частью контракта KOMID с Сирией", — узнали журналисты.

Получателями груза "были сирийские организации, назначенные Европейским союзом и Соединенными Штатами для сирийского научно-исследовательского центра (SSRC)". Учреждение контролирует программу химического оружия в стране с 1970-х годов.

Ранее СМИ сообщили, что Российская Федерация обходит санкции, введенные ООН в отношении Ирана, западные спецслужбы уверены, что она обслуживает иранское вооружение.