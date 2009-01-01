Западные СМИ спрогнозировали, каких отношений Россия может добиться с Трампом

Президент США не признает вмешательств в защиту прав человека, считает Жирар.

США и Россия, иллюстрация discred.ru

Обозреватель Рено Жирар считает, чтодобьется с президентом СШАотношений взаимного уважения.

Об этом говорится в его статье в Le Figaro, в который он проанализировал Мюнхенскую конференцию по безопасности, пишет InoPressa.

По мнению автора, иллюзии, возникшие после президентских выборов в Штатах, что почти мгновенно будет построена стратегическая американо-российская биполярность мира, рассеялись.

"С Трампом, который не признает вмешательств в защиту прав человека, Россия добьется отношений взаимного уважения. Но о распаде НАТО не может быть и речи", — отметил аналитик.

Межу тем РФ хотела бы ликвидации Альянса. "В Мюнхене вице-президент Пенс (Майк Пенс — ред.) снова подтвердил приверженность Вашингтона Североатлантическому альянсу, хотя и потребовал увеличения финансового вклада со стороны европейских союзников, на что сразу же было дано согласие", — добавил журналист.

Ранее директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара сказал, что взрывной темперамент Дональда Трампа может сыграть злую шутку с президентом России Владимиром Путиным.