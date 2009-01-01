Западные СМИ узнали, что КНДР может сама делать двигатели для ракет

Якобы есть данные, свидетельствующие о том, что республика не зависит от импорта двигателей.

Ракета КНДР, иллюстрация Reuters

(КНДР, Северная Корея) способна самостоятельно производить

Об этом заявили представители американской разведки, пишет УНИАН со ссылкой на сведения Reuters.

По слова одного из собеседников, "есть данные, свидетельствующие о том, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей".

"Напротив, мы считаем, что у них есть способность самостоятельно производить двигатели", — сказал один из собеседников агентства.

Ранее The New York Times со ссылкой на выводы эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана сообщало, что успех запусков ракет КНДР стал возможен из-за закупки на "черном рынке" двигателей, возможно с украинского завода.

Позже ряд экспертов рассказали "Главреду", насколько ударит по репутации Украины попытка обвинить ее в поставках двигателей для ракет Северной Корее. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.