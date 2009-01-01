Западные СМИ рассказали о "тайных контактах" между США и КНДР

Стороны якобы обсуждали обеспечение освобождения задержанного студента американского университета в июне.

Флаг США, иллюстрация Reuters

США на протяжении нескольких месяцев поддерживали "тайные контакты" с(КНДР, Северная Корея).

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что между собой регулярно контактировали спецпредставитель США по Северной Корее Джозеф Юн и северокорейский дипломат Пак Сонг из миссии КНДР при ООН в Нью-Йорке.

"Известно, что у двух сторон были обсуждения, чтобы обеспечить освобождение студента американского университета в июне. Но до сих пор не было известно о продолжении контактов или о том, что они занимались другими вопросами, кроме задержанных в США", — отмечается в статье.

По данным агентства, "взаимодействия пока не принесли никаких результатов, чтобы подавить напряженность между США и КНДР". "Закулисные обсуждения все еще могут стать основой для более серьезных переговоров, в том числе по ядерному оружию Северной Кореи, если президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын отбросят воинственную риторику последних дней и поддержат диалог", — добавили источники.

Ранее Дональд Трамп пообещал Северной Корее жесткий ответ в случае новых угроз в адрес США, а вооруженные силы КНДР заявили, что рассматривают возможность ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы Штатов.