Западные СМИ узнали, что спасло Скрипалей от смерти

В Британии распыленный яд был разбавлен, выяснили журналисты.

В Британии Сергея и Юлию Скрипалей от смерти спас ливень, узнали журналисты Фото: Sky News

В Великобритании правоохранители считают, что в стране бывшему российскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии спас жизни внезапный ливень.

Осадки разбавили яд, который распылили на ручку двери дома Скрипалей (вещество под названием "Новичок" — Ред.), пишет The Sun со ссылкой на источники.

"Правда, нам очень повезло. Если бы не дождь, Скрипаль, конечно, умер бы и, вероятно, Юлия тоже", — отметил собеседник.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram