Западные СМИ узнали, где находится дочь Скрипаля

Последствия отравления нервно-паралитическим газом могут вновь проявиться в любой момент, сообщил британский таблоид.

Юлия Скрипаль находится в больнице на военной базе, выяснили журналисты Открытые источники

Отравленная в Великобритании дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия находится в больнице на военной базе.

Последствия отравления нервно-паралитическим газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент, рассказал британскому таблоиду The Sun источник.

"Она (Юлия — Ред.) находится в больнице на военной базе для собственной защиты и для контроля ее здоровья", — отметил собеседник издания.

Ранее западные СМИ писали, что Юлию Скрипаль выписывают из больницы, а ее отец Сергей — пришел в сознание и может говорить. Напомним, их 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери.

Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.