Западные СМИ узнали имя автора доклада о сборе спецслужбами России компромата на Трампа

Документ мог составить один из директоров лондонской компании, которая занимается расследованиями.

Дональд Трамп Reuters

Авторомявляется бывший сотрудник британской разведки, глава лондонской компании, которая специализируется на расследованиях, Кристофер Стил.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет РБК.

В то же время издание уточнило, что ему 52 года, он один из двух директоров Orbis Business Intelligence Ltd.

"Второй управленец — Кристофер Берроуз, заявил, что не может "подтвердить или опровергнуть", что компания составила доклад", — отметили журналисты.

Между тем получить комментарий самого Стила пока не удалось. "До этого он отвергал запросы об интервью через посредника, который отмечал, что предмет разговора еще слишком горяч", — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина — Дмитрий Песков — сказал, что Кремль не имеет компромат на Дональда Трампа, а информация о его наличии является "абсолютной выдумкой".