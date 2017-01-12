Западные СМИ узнали имя автора доклада о сборе спецслужбами России компромата на Трампа

Документ мог составить один из директоров лондонской компании, которая занимается расследованиями.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет РБК.
В то же время издание уточнило, что ему 52 года, он один из двух директоров Orbis Business Intelligence Ltd.
"Второй управленец — Кристофер Берроуз, заявил, что не может "подтвердить или опровергнуть", что компания составила доклад", — отметили журналисты.
Между тем получить комментарий самого Стила пока не удалось. "До этого он отвергал запросы об интервью через посредника, который отмечал, что предмет разговора еще слишком горяч", — говорится в статье.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина — Дмитрий Песков — сказал, что Кремль не имеет компромат на Дональда Трампа, а информация о его наличии является "абсолютной выдумкой".