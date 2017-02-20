Западные СМИ узнали, из-за чего умер Чуркин

Постпред России при ООН в Нью-Йорке якобы почувствовал слабость, когда находился в диппредставительстве.

Виталий Чуркин Reuters

Постпред России при ООНумер утром 20 февраля в американском Нью-Йорке из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на собственные источники, пишут РИА Новости Украина.

Агентство уточнило, что он в диппредставительстве почувствовал слабость примерно в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву).

"Был без сознания, ему требовались меры сердечно-легочной реанимации, когда его в срочном порядке везли в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что Виталий Чуркин скончался за день до своего 65-летия. Позже Интернет-пользователи отреагировали на смерть российского дипломата, в частности, разместив в соцсетях фотожабы.