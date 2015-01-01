Западные СМИ узнали, как у Обамы хотят наказать Россию за вмешательство в выборы

В Белом доме якобы готовят против РФ "скрытые кибероперации".

Барак Обама Reuters

В США администрация президентаготовит против Российской Федерациии скрытые кибероперации в ответ на

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, пишет Дождь.

В то же время издание уточнило, что власти Штатов могут объявить о введение некоторых мер уже в ближайшие дни.

"Для введения санкций в Белом доме планируют использовать вступивший в силу в прошлом году указ, который дает президенту право давать ответ на кибератаки из-за рубежа", — отметили журналисты.

По их данным, "в нем не говорится о кибероперациях, целью которых является воздействие на президентские выборы". "В Белом доме работают над тем, чтобы адаптировать закон к этой ситуации", — говорится в статье.

Ранее западные СМИ со ссылкой на данные Центрального разведуправления писали, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США для того, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу.

Позже Барак Обама заявил, что Штаты предпримут ответные меры против Российской Федерации в связи с кибератаками во время президентской кампании. Ознакомиться со сведениями американского лидера можно здесь.