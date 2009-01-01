Западные СМИ узнали, какие указы Трамп хочет подписать сразу после инаугурации

Республиканец "стремится запустить реальные перемены", сказал Спайсер.

Дональд Трамп Reuters

Избранный президентом США республиканецв свой первый день в Белом доме сразу после инаугурации намерен подписать несколько исполнительных указов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные помощников политика, пишет УНИАН.

По словам возможного будущего пресс-секретаря Белого дома — Шона Спайсера — политик "стремится запустить реальные перемены".

"Речь идет о документах, которые касаются строительства стены на границе с Мексикой, ограничения иммиграции из стран Латинской Америки и отмены некоторых решений своего предшественника Барака Обамы", — отметили журналисты.

Ранее избранный вице-президентом США член Республиканской партии Майк Пенс говорил, что Дональд Трамп в качестве президента в первую очередь хочет отменить реформу здравоохранения, которая была введена Бараком Обамой (известна под названием Obamacare).