Западные СМИ узнали подробности встречи Трампа и Путина в Финляндии

Встреча станет первым официальным саммитом между нынешними главами США и РФ.

Дональд Трамп в Хельсинки хочет встретиться с Владимиром Путиным тет-а-тет Reuters

Президент США Дональд Трамп в столице Финляндии Хельсинки планирует сначала один на один встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным

После разговора тет-а-тет к лидерам государств присоединятся помощники, пишет CNN со ссылкой на источник.

"Встреча станет первым официальным саммитом между ними (Трампом и Путиным — Ред.). Они встречались ранее в кулуарах конференций", — отметило издание.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.

Напомним, лидеры США и РФ встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки". Узнать больше о переговорах Трампа и Путина можно здесь.

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