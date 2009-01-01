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Западный журналист назвал слабое место Путина

Сегодня, 09:26

Основная часть средств людей, близких к российскому президенту, находится за пределами РФ, отметил Лукас.

Путин, печалька
Владимир Путин Reuters
Редактор авторитетного британского журнала The Economist Эдвард Лукас считает, что слабое место президента России Владимира Путина — его деньги.

Об этом он рассказал "Настоящему Времени".

В то же время журналист подчеркул, что основная часть средств, принаддажащих людям, близким к российскому лидеру, находится за пределами РФ.

"Где самое слабое место Путина? Я думаю, что это его деньги. Мы только что видели интересный доклад, в котором говорится о 24 млрд долларов необъяснимых доходов, которые принадлежат близким Путину людям", — отметил собеседник.

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко говорил, что худший шаг Владимира Путина — "то, что он показал, что этот мир и порядок можно нарушать", если ты сильный — договоренности позволено нарушать.

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Путин, Лукас, The Economist, слабое место
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