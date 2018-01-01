Запрет Telegram в России: как обойти блокировку

Несколько простых рецептов по обходу преград Роскомнадзора.

Telegram заблокировали. Но запрет очень лекго обойти

В пятницу, 13 апреля, суд в России запретил популярный мессенджер Telegram

Роскомнадзор требовал предоставить в государственные руки ключи шифрования, которые позволили бы властям получить доступ к переписке пользователей, однако основатель Telegram Павел Дуров неоднократно отказывал в таких просьбах, заявляя, что приватность и личные данные пользователей являются главным приоритетом, а потеря одного, даже большого российского рынка, не станет трагедией и не заставит отказаться разработчиков мессенджера от своей политики.

Абсурдности ситуации добавляли советник Путина Герман Клименко, который предложил россиянам заменить Telegram программой ICQ, более известной как "аська", которая пользовалась популярностью в конце 90-х - начале 00-х годов и эксперт интернет-отрасли при Госдуме Сергей Гребенников, который на вопрос "что такое ключи шифрования?", заявил, что будет молчать, иначе над ним будут смеяться. Так или иначе, мессенджер в России будет заблокирован.

У "Телеграма" есть три версии: мобильная, десктопная и веб-версия. Рассмотрим варианты для каждой из них.

Как обойти блокировку Telegram на смартфонах и планшетах

Самым популярным традиционно является мобильное приложение, тот же дистрибутив устанавливается и на планшеты. В настоящий момент для смартфонов уже готовы несколько способов обхода блокировки с помощью VPN-ботов @socks5_bot и @TgVpnBot.



Также сами разработчики вшили в 2017 году в программу возможность обхода блокировки с помощью прокси-серверов, работающих по протоколу SOCKS5. Переключиться на прокси-сервера можно в расширенных настройках программы.

В настройках надо выбрать тип подключения SOCKS5 и вписать настройки зарубежного прокси-сервера и порта, взять их можно по этой ссылке, этой или этой, но в интернете есть и множество других решений.

Прокси-сервера можно использовать как платные, так и бесплатные. У обоих есть свои преимущества и недостатки: первый вариант стоит денег (обычно от $ 5 в месяц), зато отличается надежностью и хорошей скоростью; бесплатные прокси ничего не требут, но и скорость их ниже, к тому же, они переодически "умирают", так что время от времени придется искать им замену. Впрочем, тем, кто пользуется Telegram в качестве именно мессенджера, не пересылая большие файлы и не совершая звонки, второго варианта хватит с головой. Стоит помнить, что выбирая страну из списка прокси-серверов, ориентироваться лучше на соседей, т.к. чем дальше страна, тем медленней соединение.

Даже если Роскомнадзор потребует от Google и Apple удалить приложения из своих магазинов, пользователю все равно будет очень просто его установить: iOS сохраняет возможность повторно скачать приложение, если ранее вы его уже загружали, а установочные файлы для Android-версии можно будет найти как на официальном сайте Telegram, так и на множестве проверенных годами сторонних ресурсов, выкладывающих дистибутивы софта, вроде 4DPA.

Также можно не ковыряться в настройках Telegram, а скачать из Google Play или Apple Store VPN-программы для телефона - тысячи их. Их настройка практически автоматическая, так что разобраться при установке не составит труда. Единственная проблема: пока вы не остановите приложение, не только Telegram, но вообще весь ваш интернет-траффик будет проходить через "левые" адреса, что серфинг в интернете явно не ускорит.

Как обойти блокировку Telegram в браузере

Проще всего дела обстоят с веб-версией: она не настолько удобна, как установленная на компьютере программа, зато и возиться не придется совершенно: достаточно установить на браузер, которым вы пользуетесь, VPN-плагин, которые во множестве вариантов представлены в магазинах Google и Mozilla.

Одним из самых простых популярных решений является плагин Hola для браузеров, который предлагает на выбор ip почти любой страны мира. Все, что потребуется от пользователя - выбрать страну и нажать старт. Принцип, по которому работает Hola, есть и в плагине Zenmate, но его нельзя установить для Internet Explorer и Safari. Существуют как платная, так и бесплатная версии. Также хорошим и надежным является TunnelBear - он предоставляет хорошую скорость, с ним никогда не бывает проблем, однако данное решение имеет ограничение в ежемесячном траффике. Посе того, как лимит будет исчерпан, придется либо оплачивать подписку, либо ждать начала следующего месяца. Надежно и расширение FriGate, к которому прибегают чаще всего при заходе на сайт Вконтакте: плагин не требует регистрации, работает только через выделенные прокси-серверы, , открывая заблокированные сайты из собственного заранее составленного списка, что минимизирует потерю скорости.

Как обойти блокировку Telegram на компьютере

Тут помогут все те же ранее упоминавшиеся Hola VPN, Tunnel Bear, OpenVPN и другие сервисы, которые существуют не только в виде расширения для браузеров, но и в виде установочных программ, как для ОС Windows, так и для Mac.

Самый свежий и работающий прокси для Telegram находится по этой ссылке.