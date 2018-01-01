"Запугивание и провокации". Захарова возмутилась из-за препятствования голосованию россиян в Украине

Недопуск россиян к голосованию в Украине является беспрецедентным, заявила Мария Захарова.

Мария Захарова прокомментировала решение Украины Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Действия украинских властей, заблокировавших доступ граждан РФ в российские дипучреждения в Украине для голосования в день выборов президента , являются незаконными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях", - заявила она.

Она назвала недопуск россиян к голосованию в Украине беспрецедентными мерами, сообщает "Интерфакс".

"Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки", — подчеркнула Захарова.

По мнению чиновницы, препятствование голосованию россиян в Украине связано с тем, что киевскую власть не устроят результаты голосования.

"Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать в Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог. Именно поэтому режим совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия так и не получила официального ответа от ООН и ОБСЕ, куда жаловалась по поводу блокирования голосования в российские диппредставительства в Украине.

Отметим, что в Киеве националисты "помогают" полиции блокировать доступ к посольству РФ в Украине.