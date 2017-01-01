Запуск ракеты Маска Falcon Heavy прошел успешно, опубликованы фото и видео

С космодрома на Марс улетел спорткар Tesla Roadster красного цвета с манекеном за рулем.

Первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во Флориде. Фото: Facebook/Mustafa Nayyem/Эль Мюрид/Сергей Шварацкий

В США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 6 февраля стартовала в открытый космос Falcon Heavy - самая мощная из существовавших когда-либо в истории ракет.

Создатель и идейный вдохновитель революционного проекта Илон Маск отправил на планету Марс еще одно свое детище – электромобиль Tesla. Многочисленные фото и видео грандиозного события разместили пользователи в Facebook и Youtube.

Тестовый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy должен был состояться в 20:30, однако был перенесен из-за ветреной погоды и окончательно состоялся в 22:45.

Предполагается, что два боковых сегмента ракеты-носителя должны совершить посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента должна совершить посадку на платформу в Атлантическом океане.

Как сообщалось ранее, Falcon Heavy станет самой мощной в мире ракетой с возможностью поднятия на орбиту почти 64 метрических тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.