Запуск ракеты Маска Falcon Heavy прошел успешно, опубликованы фото и видео

С космодрома на Марс улетел спорткар Tesla Roadster красного цвета с манекеном за рулем.
Создатель и идейный вдохновитель революционного проекта Илон Маск отправил на планету Марс еще одно свое детище – электромобиль Tesla. Многочисленные фото и видео грандиозного события разместили пользователи в Facebook и Youtube.
Тестовый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy должен был состояться в 20:30, однако был перенесен из-за ветреной погоды и окончательно состоялся в 22:45.
Предполагается, что два боковых сегмента ракеты-носителя должны совершить посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента должна совершить посадку на платформу в Атлантическом океане.
Как сообщалось ранее, Falcon Heavy станет самой мощной в мире ракетой с возможностью поднятия на орбиту почти 64 метрических тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.