Заработанную в Украине огромную сумму Манафорт не осмелился включить в декларацию - Bloomberg

В издании подсчитали, что политический консультант на украинских выборах способен получить 60 миллионов долларов.

Манафорт заработал в Украине 60 миллионов долларов фото: 24tv.ua

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт во время работы в Украине политическим консультантом заработал более 60 миллионов долларов.

Как сообщает Bloomberg, об украинских щедрых заработках Манафорта рассказал спецпрокурор США Роберт Мюллер накануне заседания суда.

Американские прокуроры намерены доказать, что Манафорт заработал так много, что "не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации", Такая информация содержится в представлении Мюллера в федеральный суд в Александрии в штате Вирджиния.

Напомним, бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Позже суд взял под стражу Манафорта прямо в зале суда.

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