"Засудить ЕС": стало известно о "грубом предложении" Трампа Терезе Мэй

Президент США отговаривал британского премьера от переговоров с ЕС по Brexit.

Тереза Мэй RT

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп предлагал ей засудить ЕСз вместо переговоров по Brexit.

Об этом она сказала в интервью воскресной программе BBC "Шоу Эндрю Марра", передает ТАСС.

На вопрос ведущего Эндрю Марра, что представляло собой упомянутое Трампом на совместной пресс-конференции с Мэй в пятницу загадочное "грубое предложение", с которым он к ней обратился, премьер ответила: "Он сказал мне, что мне следует засудить ЕС. Не вступать с ними в переговоры, а засудить их".

В конце июня королева Великобритании Елизавета II одобрила принятие законопроекта о выходе страны из состава из Европейского союза, присвоив ему таким образом статус закона. "Ее величество выразила свое королевское согласие", - заявил спикер палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.

По его словам, содействовавший вхождению Великобритании в ЕС закон "О Европейском сообществе" 1972 года отменен. Также прекращено действие законов ЕС на британской территории.

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) палата лордов одобрила 20 июня.

Процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, на нем победу одержали евроскептики.

В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.

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