"Зато как погуляли". В РФ пьяные полицейские устроили драку и угрожали оружием, есть пострадавшие

Уже перед закрытием заведения они вышли на улицу и устроили драку с сотрудниками кафе.

В РФ пьяные полицейские устроили драку miasskiy.ru

В российской Чите сотрудники полиции устроили драку в кафе. В результате пострадали 2 человека.

Один из очевидцев рассказал, что полицейские отмечали получение звания, сообщает НТВ.

Уже перед закрытием заведения они вышли на улицу и устроили драку с сотрудниками кафе.

Полицейским не понравилось, что им сделали замечание по поводу того, что они отломили эмблему на машине хозяина заведения. При этом очевидец отмечает, что один из пьяных полицейских угрожал своим оппонентам пистолетом.

После драки в больницу были доставлены два сотрудника кафе. У одного из мужчин закрытая черепно-мозговая травма, а у другого — ушиб головного мозга.

В то же время на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю сказано: "22 января 2017 года в одной из соцсетей в Интернете размещена информация об инциденте в одном из кафе города Читы. По данным, размещенным в соцсети, несколько мужчин, предположительно сотрудников полиции, в ходе застолья устроили драку в кафе. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки".

Видео: НТВ.

Фото: miasskiy.ru.