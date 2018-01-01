Завершилось самое продолжительное лунное затмение ХХI века: видео

Спутник Земли окрасился в багрово-красный оттенок.

Завершилось уникальное космическое явление Фото: cnn.com

Самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в XXI веке, завершилось.

Затмение длилось на протяжении трех часов, поскольку Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Естественный спутник Земли погрузился в северную часть тени и прошел через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок.

В этот раз затмение совпало с другим астрономическим событием — великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Таким образом, Марс стал в эту ночь самой яркой точкой после Солнца, Луны и Венеры. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

Напомним, затмение можно было увидеть невооруженным глазом при отсутствии облачности в регионе.

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