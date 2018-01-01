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"Жадный и скаредный". В Москве на ЧМ таксист "ободрал" фанатов-иностранцев на 800 долларов

Сегодня, 11:28

Видимо, мужчина посчитал, что турист, которого не обманули - не настоящий турист.

Такси в Москве
Московское такси ИноСМИ
В столице РФ во время ЧМ-2018  водитель такси доставил двух исландских фанатов футбола из аэропорта в центр города за 50 тысяч рублей (приблизительно 800 долларов США).

Об инциденте российским журналистам заявил один из пострадавших — Херманн Гудмундссон. "Когда мы вышли из аэропорта и доехали до дома, нам озвучили сумму — 50 тысяч рублей. Разве это нормально? Спорить с таксистом не стали. Если честно, просто хотели поскорее доехать и не знали цен на поездки. Потом нам рассказали про реальную стоимость — и мы расстроились. Но выпили водки, после — пива, и стало немного легче", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что при наезде такси в Москве пострадали болельщики ЧМ-2018 из Мексики.

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Теги:  
ЧМ-2018, Москва, такси, фанаты, Исландия, доллары
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