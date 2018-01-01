Жена Ким Чен Ына начала подражать стилю Кейт Миддлтон: фото

Стилисты убеждены, что таки способом супруга лидера КНДР демонстрирует благосклонность к западу.
Как утверждает The Sun, 28-летняя Ли Соль Чжу неоднократно была сфотографирована в одежде, которая моделью, цветом и фасоном напоминает образ жены принца Уильяма.
Журналисты издания убеждены, что первая леди КНДР более благосклонна к западным странам, чем ее супруг. И пытается демонстрировать это с помощью своего стиля.
Впервые подозрения у авторов материала вызвал кремовый костюм, который Ли Соль Чжу надела на недавнюю встречу с китайским лидером.
Однако позже они проанализировали светские выходы первой леди КНДР и выяснили, что совпадения в стилях с Кейт Миддлтон вовсе не случайны.
Напомним, недавно глава Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой совершили первую в истории заграничную поездку. С официальным визитом они посетили Китай.