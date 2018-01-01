Жена Ким Чен Ына начала подражать стилю Кейт Миддлтон: фото

Стилисты убеждены, что таки способом супруга лидера КНДР демонстрирует благосклонность к западу.

Ли Соль Чжу нашла стильный образец для подражания Открытые источники

Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына нередко заимствует идеи стиля для выхода в свет у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Как утверждает The Sun, 28-летняя Ли Соль Чжу неоднократно была сфотографирована в одежде, которая моделью, цветом и фасоном напоминает образ жены принца Уильяма.

Журналисты издания убеждены, что первая леди КНДР более благосклонна к западным странам, чем ее супруг. И пытается демонстрировать это с помощью своего стиля.

Впервые подозрения у авторов материала вызвал кремовый костюм, который Ли Соль Чжу надела на недавнюю встречу с китайским лидером.

Ли Соль Чжу Фото: The Sun

Кейт Миддлтон Фото: The Sun

Однако позже они проанализировали светские выходы первой леди КНДР и выяснили, что совпадения в стилях с Кейт Миддлтон вовсе не случайны.

Ли Соль Чжу Фото: The Sun

Кейт Миддлтон Фото: The Sun

Напомним, недавно глава Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой совершили первую в истории заграничную поездку. С официальным визитом они посетили Китай.