Жену Макрона хотят лишить привилегий первой леди Франции

За петицию проголосовали 200 тысяч французов.

Бриджит и Эммануэль Макрон Reuters

— хотят лишить официального статуса первой леди Франции. За соответствующую петицию в Сети проголосовали 200 тысяч французов.

Кампанию запустили местные активисты, борющиеся за равные права. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

Недовольство людей вызвали планы правительства предоставить Бриджит Макрон дополнительные средства на официальные мероприятия, а также набрать штат личных помощников.

По традиции, жена президента Франции не получает официальную должность. Однако сопровождает его на официальных мероприятиях, а также у нее есть офис в Елисейском дворце и личная охрана.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что первая леди Франции удивила радикальным мини.