"Жертва пропаганды". Политолог назвала проблему Путина

Нынешний глава РФ не может быть отстранен от власти в результате президентских выборов, считает Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская Главред

Проблема президента Российской Федерациизаключается в том, что, будучи субъектом, производящим пропаганду, он сам же стал ее жертвой.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

В то же время она подчеркнула, что нынешний глава РФ не может быть отстранен от власти в результате президентских выборов.

"Рейтинг Путина высок, и никакие альтернативные кандидатуры и политики сегодня не обсуждаются. Но иногда так бывает, что переизбрание человека — это не завершение задачи или проблемы, а только ее начало. И я думаю, что в случае с российской властью так и будет", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, "то есть это не будет означать успешность курса и перспективность политики, хотя Путин будет, безусловно, избран". "Но вопрос привлекательности курса, реальных задач для государства не снимается с избранием Путина", — считает кандидат политических наук.

"Поэтому есть запрос не на конкретного человека (и, кстати, это не обязательно демократический лидер в условиях России) — есть запрос на лидера, который понимает реально, что нужно России, а не находится в зависимости у консервативного большинства, во многом взращенного российской пропагандой. Проблема Путина в том, что, будучи субъектом, производящим пропаганду, он сам же стал ее жертвой", — добавила политолог.

"В том смысле, что одни и те же замусоленные тезисы, которые могут озвучивать типажи уровня байкера "Хирурга" или прокурора Поклонской (бывший "прокурор" захваченного Россией Крыма и "депутат" нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская — Ред.), в другой интерпретации, другими словами озвучиваются высшим руководством РФ", — утверждает она.

Ранее Олеся Яхно-Белковская говорила, что Москва может грозить Киеву разворачиванием широкомасштабного наступления на востоке Украины, но красивого выхода из войны на Донбассе для России нет. Ознакомиться с другими мнениями аналитика можно здесь.