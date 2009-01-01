Жесткая конкуренция элит. Экс-депутат Госдумы рассказал, как построена политическая система РФ

В России группы элит боятся смерти или нездоровья Путина, сказал Боровой.

Владимир Путин Reuters

В РФ политическая система построена таким образом, что существуют различные группы элит, очень жестко конкурирующие между собой, они постоянно друг друга подставляют, провоцируют конфликты, а президентвыступает в качестве арбитра.

Об этом российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой рассказал "Обозревателю".

По его словам, группы элит заинтересованы в сохранении главы страны, "потому что он является гарантом их существования".

"Политическая система в России построена таким образом, что существуют различные группы элит, очень жестко конкурирующие между собой. Несколько силовых групп, группы системных либералов, региональные группы. Эти группы постоянно друг друга подставляют, постоянно провоцируют конфликты", — отметил политик.

Боровой утверждает, что "единственным сдерживающим моментом этой уже не цивилизованной конкуренции является сам Путин". "… в этих условиях отсутствие Путина в качестве арбитра создаст высокую степень нестабильности в этих группах элит", — добавил собеседник.

"… смещение Путина одной из групп или даже всеми группами нарушает баланс интересов, нарушает так называемую систему сдержек и противовесов. В этих условиях разрушается все… именно поэтому они так боятся смерти Путина или нездоровья Путина", — заявил он.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что Владимир Путин не является президентом РФ, он — самозванец и государственный преступник, поскольку, по сути, совершил госпереворот с силовым захватом власти.