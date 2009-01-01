Жесткий и болезненный шаг. Почему россиянам заморозили возможность посещать США

Москва сама своими действиями спровоцировала такое решение Вашингтона, говорит Владимир Огрызко.

Владимир Огрызко Главред

Решение госдепартамента США с 23 августана неопределенный срок стало довольно жестким и болезненным ударом для Москвы.

Об этом руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал в комментарии "Главреду".

"Прекращение выдачи виз США в России создаст больши́е неудобства для граждан РФ. Если прекращают выдавать визы консульства или генеральные консульства, которые находятся по всей России, то гражданин Российской Федерации, желающий получить визу, должен будет ехать в Москву. Хорошо, если он живет в ста километрах, а если в 5 тысячах километров от столицы? Это будет значить, что виза будет выдаваться очень долго — на это уйдут месяцы", — говорит дипломат.

"По сути, речь идет о "заморозке" возможности для россиян посещать Америку. На мой взгляд, это довольно жесткий и болезненный шаг. С другой стороны, он весьма символичен: если РФ вмешивается во внутренние дела США, то представителям такой России там не рады", — считает эксперт по вопросам РФ.

"Думаю, что угрозы Российской Федерации предпринять какие-то действия в ответ — это, скорее, форма, а не суть, потому что на самом деле ей нечем реагировать", — заметил руководитель Центра исследования России.

"В принципе, Россия сама своими же действиями спровоцировала такое решение США. Она спровоцировала весь западный мир восстать против ее политики и призвать Москву вернуться к статус-кво. Пока что этого не происходит, поэтому санкции против РФ наращивают, и они приобретают все более и более жесткие формы. Наконец-то на Западе начинают понимать, что это — единственный способ заставить РФ действовать, ведь все остальное не работает", — напомнил экс-глава украинского МИДа.

"В этом контексте визовые санкции — дополнительный сигнал Путину о том, что ему нужно принимать решение: либо возвращаться к норме, либо получать новые сложности (а они ему сейчас ну никак не нужны)", — подчеркнул дипломат.

"Заставят ли РФ эти неудобства, которые испытают россияне при получении виз, пересмотреть и изменить свое поведение? Оптимизма ожидать не стоит. Ведь за последние годы кремлевская пропаганда хорошенько поработала с мозгами граждан РФ и вбила им в головы, что пусть голодные и (простите) ободранные, но зато "великие", и их все боятся. Поэтому я не думаю, что эта история существенно повлияет на внутреннеполитическую ситуацию в России, особенно на фоне создания из Америки образа врага, образа "ненавистных пиндосов, которые виноваты во всем". Так что вряд ли эта история спровоцирует россиян на какие-то действия против власти. Ситуация в этом плане в РФ очень печальна…", — резюмировал Владимир Огрызко.

Напомним, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду", почему отказ в визах США поставил Россию в один ряд со странами-изгоями.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Объяснение" через желудок и карман: каковы будут последствия прекращения выдачи виз США в России