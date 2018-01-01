Жестокое убийство украинской бизнесвумен в Черногории: полиция задержала подозреваемого

Подозреваемому грозит до 40 лет тюрьмы.

Задержан подозреваемый в убийстве Анастасии Лашмановой Instagram/А.Лашмановой

В Албании задержали подозреваемого в убийстве гражданки Украины Анастасии Лашмановой

22-летнего Арсения Становича уже экстрадировали в Черногорию, где было совершено преступление. При этом суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, пишет Vijesti.

Издание отмечает, что подозреваемого задержали в машине с косовскими номерами, за рулем которой был его отец Зоран Станович, который пытался помочь сыну бежать в США. Подозреваемому грозит до 40 лет тюрьмы.

Как говорят прокуроры, подозреваемый совершил убийство с корыстной целью.

Следствие установило, что Станович 11 мая пришел в квартиру, которую снимала Лашманова в Которе, после чего именно в тот день в утренние часы ее жестоко убили нанесением резких множественных колотых ранений в голову и тело, а также сильным ударом механическим инструментом в затылок. После того, как подозреваемый совершил преступление, он скрылся с места происшествия.

Станович и Лашманова ранее находились в отношениях. Станович — бывший вратарь водного поло местного клуба Primorac и национальной сборной. Его отец возглавлял пограничную полицию аэропорта Тиват. После убийства он оставил пост.

Анастасия Лашманова в Черногории руководила компаниями Mimoza Group и Sea Trade, которые занимаются созданием бизнеса и операциями с недвижимостью, в основном отелями и ресторанами.

По данным местных СМИ, стоимость ее имущества может составлять 105 млн евро.

По данным Kurir, в группу компаний Mimoza Group имеет отношение российский бизнесмен Валерий Задорин. Задорин является владельцем крупной российской компании "Арома". Он построил виллу в Тивате и имеет в Черногории свою яхту под названием "Арома".

Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая, в черногорском Которе была найдена мертвой украинка Анастасия Лашманова, занимавшаяся бизнесом.

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