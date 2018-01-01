Сегодня, 22:56 RSS

"Жирик с бутылкой". Неизвестные взломали предвыборный сайт Собчак

Сегодня, 21:07

Информацию о взломе распространили представители ее избирательного штаба.

Жирик с бутылкой
Первая страница сайта Собчак после взлома выглядела так "НТВ"
Предвыборный сайт телеведущей и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак подвергся взлому.

Соответствующее сообщение было опубликовано в группе ее штаба в соцсети "ВКонтакте".

"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности", — говорится в тексте.

На данный момент при попытке зайти на сайт "выдает" ошибку 521 либо фотография кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием "Жирик".

Напомним, ранее, в конце февраля, Жириновский матерно обругал Собчак время теледебатов. Та в ответ облила его водой. Позднее, в воскресенье, 4 марта, в Москве стажер Мосгордумы Алан Дзуцев облил Собчак водой с криком "Это за Жириновского".
Теги:  
Ксения Собчак, Владимир Жириновский, выборы, сайт, взлом
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...