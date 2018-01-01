"Жирик с бутылкой". Неизвестные взломали предвыборный сайт Собчак

Информацию о взломе распространили представители ее избирательного штаба.

Первая страница сайта Собчак после взлома выглядела так "НТВ"

Предвыборный сайт телеведущей и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак подвергся взлому.

Соответствующее сообщение было опубликовано в группе ее штаба в соцсети "ВКонтакте".

"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности", — говорится в тексте.

На данный момент при попытке зайти на сайт "выдает" ошибку 521 либо фотография кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием "Жирик".

Напомним, ранее, в конце февраля, Жириновский матерно обругал Собчак время теледебатов. Та в ответ облила его водой. Позднее, в воскресенье, 4 марта, в Москве стажер Мосгордумы Алан Дзуцев облил Собчак водой с криком "Это за Жириновского".