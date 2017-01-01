"Жирику — позор!". В Москве на акции протеста затроллили Жириновского: видео

Жириновский сравнил митинг в Москве с Майданом.

В Москве на акции протеста затроллили Жириновского ldpr.ru

В воскресенье, 28 января, в Москве прошла несогласованная акция протеста "Забастовка избирателей" , в большинстве других городов России акции были согласованы.

На Тверской улице протестующие поспорили с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, который оказался среди участников акции, пишет "Дождь".

Жириновский напомнил, что есть две формы борьбы: парламентская и уличная, указав, что собравшиеся предпочли выйти на улицы. По его словам, парламентская оппозиция — самая лучшая. На это ему ответили, что в парламенте борьба не ведется вовсе.

Депутат также сравнил митинг с Майданом и сказал, что не хочет повторения ситуации в Украине. Однако участники акции напомнили, что речь идет не об Украине, а об отсутствии рабочих мест и неэффективности правительства в стране.

Общение митингующих с Жириновским можно посмотреть начиная с 39:30: