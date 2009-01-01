Жириновский предложил Лукашенко отдать Беларусь России: хватит сосать

Жириновский предложил сделать Беларусь частью России.

Александр Лукашенко Официальный сайт Президента Беларуси

Скандальный лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский разразился очередными одиозными заявлениями, сравнив президента Беларуси Александра Лукашенко с ласковым теленком из русской поговорки.

Российский политик предложил сделать Беларусь частью Российской Федерации, сообщает "Интерфакс".

"Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", — сказал он.

При этом он отметил, что Россия всегда будет сохранять положительное отношение к народам и Украины, и Белоруссии, и Казахстана, и Средней Азии.

Также Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году — єто будет шестая президентская кампания лидера ЛДПР.

Напомним, накануне Лукашенко сделал несколько резких высказываний в отношении России, что Беларусь обойдется без российской нефти, а также, что его стране не нужна авиабаза РФ.