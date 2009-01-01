"Жить в этой стране невозможно". Российский пенсионер попросил у Путина гроб и могилу

На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу, заявил пенсионер.

Владимир Путин Reuters

В России пенсионер Анатолий Вертипрахов из Ясной Оловяннинского района Забайкальского края после того, как приставы сняли с его карты всю пенсию до последней копейки, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб.

Об этом сообщает издание "Вечорка".

"В этом месяц, 16 октября, судебный пристав Оловяннинского района Забайкальского края Балданов Жаргал Гамбоевич снял с меня, то есть с моей карточки всю мою пенсию – 8 516 руб. 13 коп. На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", — пишет в своем письме Анатолий Николаевич.

Он попросил Путина дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения "Яснинское", выкопать ему могилу и купить гроб. "Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно...", — говорится в письме российского пенсионера.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Заполярье злой пенсионер поджег мэрию: погибли три человека.