"Жить в этой стране невозможно". Российский пенсионер попросил у Путина гроб и могилу

На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу, заявил пенсионер.
Об этом сообщает издание "Вечорка".
"В этом месяц, 16 октября, судебный пристав Оловяннинского района Забайкальского края Балданов Жаргал Гамбоевич снял с меня, то есть с моей карточки всю мою пенсию – 8 516 руб. 13 коп. На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", — пишет в своем письме Анатолий Николаевич.
Он попросил Путина дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения "Яснинское", выкопать ему могилу и купить гроб. "Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно...", — говорится в письме российского пенсионера.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском Заполярье злой пенсионер поджег мэрию: погибли три человека.