Жители Сибири чувствуют себя ограбленными, все достается товарищам Путина — историк

Выехать с Дальнего Востока в Москву стоит нескольких месячных зарплат, отметил Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

В России жители Дальнего Востока и Сибири чувствуют себя ограбленными и оскорбленными, поскольку все оттуда вывозится, продается за границу, присваивается близкими товарищами президента страны, а народу ничего не достается.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде", отвечая на вопросы, существует ли для России возможность распада и что может послужить для него толчком.

В то же время собеседник издания заявил, что в 1991 году Советский Союз распался по линии границ союзных республик, без всякого хаоса.

"Просто потому, что во всех конституциях было сказано, что каждая республика может отделиться. Так было всегда, к этому привыкли. И когда вдруг все это перестало быть просто декларацией, а стало реальностью, то пришлось мириться с этим", — добавил аналитик.

По его словам, что "касается автономных республик в составе РФ, то такого в конституциях не было". "Автономные республики не считались государствами. И когда Чечня попыталась отделиться, получила две Чеченские войны. В конце концов, Россия получила полурешенный конфликта с Чечней", — подчеркнул историк.

"Был такой вопрос еще и с Татарстаном, но его приструнили. Был даже вопрос с Якутией... Не знаю, как будет теперь, если даже в те времена звучал вопрос об Уральской республике. Этот вопрос приостановили, но он был", — сказал профессор.

"Уже не говорю о том, что жители Дальнего Востока и Сибири чувствуют себя ограбленными и оскорбленными, так как все оттуда вывозится, все продается за границу, все присваивается близкими товарищами Путина, а народу, а, тем более, окраинам России, ничего не достается. Уже не говорю о том, что выехать с Дальнего Востока в Москву стоит нескольких месячных зарплат", — отметил он.

Ранее Станислав Кульчицкий говорил, что возрождение дружеских или братских отношения между Украиной и Россией после агрессии последней на Донбассе и аннексии Крыма произойдет не очень скоро.

Больше мнений доктора исторических наук читайте в статье "Главреда" — "Станіслав Кульчицький: після пролиття крові ідеологія дружби і братерства Росії та України — мертва".