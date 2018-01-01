"Жизнь удалась". Бывший главарь "ЛНР" Плотницкий живет в элитном подмосковном особняке - нардеп

По данным народного избранники, дом обошелся Плотницкому во многие миллионы долларов.

Игорь Плотницкий в бытность главарем "ЛНР" dpchas.com.ua

Бывший главарь террористической группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий вовсе не находится в российском следственном изолятор е, а проживает в собственном дорогом особняке, расположенном в элитном подмосковном поселке Барвиха.

Соответствующее сообщение в среду, 28 марта, опубликовал на собственной странице в Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он также сообщил, что предположительная стоимость дома Плотницкого составляет от 20 до 30 млн долларов.

"На данный момент Плотницкий занят элитным ремонтом и благоустройством своего "родового поместья" […] Так что, в отличии от облапошенных жителей "ЛНР", которые именно выживают в реалиях "русского мира", у Игоря Плотницкого жизнь удалась. Правда, остается вопрос – надолго ли ", стоимость которого, по информации ИС, варьируется от 20 до 30 млн дол. США", - написал Тымчук.

Кроме того, периодически Плотницкий выезжает в Москву "по зову кураторов и делам своего бизнеса".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что бывший главарь "ЛНР" был взят под стражу и находится в петербугском СИЗО "Кресты".