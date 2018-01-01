"Жизнь в долг": человечество исчерпало ресурсы Земли за 2018 год

Еще в начале 2000-х день экодолга приходился на октябрь.

С 1 августа 2018 года человечество исчерпало возобновляемые ресурсы Земли и теперь "берет в долг" у планеты.

Об этом говорится в заявлении Всемирного фонда дикой природы (WWF), опубликованном на официальном сайте организации.

Дату дня экологического долга определяет научно-исследовательская организация "Глобальная сеть экологического следа" (GFN). Для этого используются данные агентств ООН по потреблению био ресурсов и выбросам парниковых газов.

Отмечается, что еще в начале 2000-х день экодолга приходился на октябрь. Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года. Тогда дефицит ресурсов составлял всего два дня.

На сегодняшний день человечество потребляет в среднем в 1,7 раза больше ресурсов, чем природа в состоянии воспроизвести.

В 2017 году американские ученые пришли у выводу, что через 5-7 млрд лет Земля в ее современном виде может прекратить существование.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram