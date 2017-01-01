Журналист назвал проблему россиян как нации

Россия за несколько лет может уничтожить миллионы своих граждан и верить в целесообразность преступления, отметил Портников.

В РФ не может быть других задач, кроме одной — выжить, утверждает журналист Reuters

Украинский журналист Виталий Портников считает, что проблема россиян как нации заключается в том, что у них всех нет никаких ценностей, никакой морали, никаких задач, кроме одной — выжить.

Аналитик утверждает, что не будет упрекать их за это, говорится на его странице в Facebook.

"Проблема россиян как нации, что у них всех — от президента до уборщика, от академика до таксиста — нет никаких ценностей, никакой морали, никаких задач, кроме одной — выжить", — отметил автор.

По мнению Портникова, "в ужасной стране (России — Ред.), которая может за несколько лет уничтожить миллионы своих граждан и даже через 80 лет после этого верить в целесообразность такого преступления, не может быть других задач".

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович говорил, что россияне постоянно высокомерно относились к украинцам, поскольку всегда считали их своеобразными туземцами или аборигенами по отношению к имперскому центру, которым была РФ.