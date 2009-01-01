Журналист назвал реального оппозиционера в России

Муждабаев считает, что Бабченко "колоссально смелый человек".

Гарри Каспаров Скриншот видео с youtube.com

Журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATRзаявил, что в РФ реальной оппозицией к власти является российский политик, тринадцатый чемпион мира по шахматам

Об этом он рассказал во время Интернет-шоу на online.ua.

В то же время аналитик подчеркнул, что глава российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный — "убежденный, открытый и истинный расист".

"Реальная оппозиция — это Гарри Каспаров. Про него что угодно можно говорить, что он нарцисс, одиночка, самовлюбленный гений, я разные эпитеты в его адрес слышал, но, по крайней мере, все, что он говорит, является правдой", — отметил собеседник.

По его словам, "есть еще много людей, которые в России живут, как Аркадий Бабченко (российский журналист — ред.) — совершенно отважный герой, человек, которому памятники надо ставить в РФ, когда это все пройдет, потому что колоссально смелый человек".

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что в Российской Федерации нет оппозиции, как не было ее в СССР, страна откатилось к советской системе ценностей. Ознакомиться с мнением эксперта можно здесь.