Журналист о России: страна тотального бесправия, Путин в ней — суд всех инстанций

Если глава РФ решит выдать Украине Януковича, никто ему не помешает, считает Портников.

Владимир Путин kremlin.ru

президентявляется судом всех инстанций, если он решит выдать Украине беглого экс-главу государства, никто ему не помешает.

Об это украинский журналист Виталий Портников рассказал "Гордону", комментируя признание московским судом событий на Майдане "госпереворотом".

В то же время аналитик подчеркнул, что РФ — страна "тотального бесправия, последние ростки права там были растоптаны 23 года назад".

"Если он (Путин — ред.) решит выдать Украине Януковича, никто ему не помешает: Янукович будет в Киеве в течение трех часов. А если Верховный суд сам примет такое решение, то, скорее, сожгут этот суд вместе с судьями, чем выдадут Януковича", — отметил он.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн говорил, что Владимир Путин является бандитом, убийцей и агентом КГБ (комитет госбезопасности, действовал в СССР — ред.).